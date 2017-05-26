Песков: в Кремле нет четкой позиции по вопросу об административной амнистии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Кремле пока нет четкой позиции по вопросу о возможности проведения в России административной амнистии, идею объявления которой высказал президентский Совет по правам человека (СПЧ), сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока позиция никакая не определена, какой-то четкой позиции по инициативе Совета по правам человека нет, потому что это достаточно новая инициатива", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать идею правозащитников.