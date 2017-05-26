Песков опроверг сообщения о визите Путина в страны Персидского залива

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Информация о возможности визита президента РФ Владимира Путина в страны Персидского залива, в частности в Кувейт и Саудовскую Аравию, не соответствует действительности, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О возможности такого визита ранее сообщили некоторые СМИ.

"Нет, это не соответствует действительности", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности визита Путина в страны Персидского залива на следующей неделе, в частности, в Кувейт и Саудовскую Аравию.