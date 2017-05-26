Во Франции ждут, что визит Путина изменит отношения России и Запада

ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Версале со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, вступившим в полномочия меньше двух недель назад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает, что повестка первой встречи лидеров двух стран будет весьма обширной, а посол России во Франции Александр Орлов полагает, что Путину будет интересно пообщаться со своим коллегой, которому прочит будущее государственного деятеля, сравнимого с Шарлем Де Голлем и Франсуа Миттераном. Опрошенные РИА Новости эксперты, отмечая символичность встречи в Версале, выразили надежду на то, что она приведет к улучшению отношений стран, а установление доверительных отношений между Путиным и Макроном может привести появлению нового взгляда на отношения России и Запада.

Вскоре после того, как Макрон официально принял на себя власть во Франции, состоялся первый телефонный разговор лидеров двух стран. В ходе этой беседы президенты выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике, договорились продолжать диалог по вопросам двустороннего сотрудничества, Сирии и Украины и совместно работать по актуальным вопросам, включая борьбу с терроризмом.

Визит российского лидера во Францию стал сюрпризом — информация о нем появилась за неделю до встречи.

Темы для разговора

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы двух стран в ходе своей первой встречи намерены познакомиться и обменяться мнениями по многим вопросам.

"Вы знаете, она, собственно, очевидна, эта повестка дня. Во-первых, двум президентам следует познакомиться: это будет их первая встреча. Это первое. Второе — у России и Франции очень обширная повестка двусторонних отношений: это и проекты торгово-экономического сотрудничества, и культурное взаимодействие, и так далее и тому подобное", — сказал Песков, отвечая на вопрос о повестке предстоящих переговоров лидеров двух стран.

Он также отметил, что произойдет и обмен мнениями по основным "болевым точкам" международной повестки дня, а именно региональным конфликтам, "которые хорошо известны".

Новое начало отношений

Посол России во Франции Александр Орлов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал предстоящую встречу "важнейшим визитом".

"Я не буду пока употреблять слово "исторический", хотя, кто знает, может, он действительно будет историческим. Потому что это новое начало наших отношений. Это первая встреча с новым президентом. Президентом, который, как мне кажется, войдет в историю Франции как очень крупный государственный деятель, который хочет вернуть Франции национальное величие, хочет, чтобы Франция была более самостоятельна в международных делах, чтобы она вернулась к тем славным временам, которые были, когда страной управляли генерал Де Голль и Франсуа Миттеран", — отметил дипломат.

Он рассказал, что новый французский президент Макрон — "человек очень большой внутренней культуры, очень образованный, знающий историю".

"Мне кажется, что между Макроном и Владимиром Владимировичем Путиным очень много общего, и они должны договориться, понять друг друга. Я очень хочу надеяться, что между ними установятся добрые, доверительные отношения. А от этого благо будет всем — и Франции, и Европе, и всему миру", — подчеркнул Орлов.

Хорошая новость

В свою очередь, депутат Национального собрания, представитель партии "Республиканцы" Тьери Мариани также считает визит Путина во Францию "очень хорошей новостью".

"Для меня это очень хорошая новость — это говорит о том, что отношения восстанавливаются. В конце президентства (Франсуа) Олланда ситуация с отношениями между Францией и Россией была катастрофической", — сказал Мариани в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Он напомнил, что последний планировавшийся визит Путина во Францию, в ходе которого российский лидер должен был принять участие в церемонии открытия духовно-культурного православного центра на набережной Бранли в Париже, был отменен из-за "неловких действий Олланда".

По словам Мариани, "тот факт, что новый президент так быстро проведет встречу с президентом Путиным" — это первый шаг к восстановлению отношений.

"После периода отсутствия отношений между двумя странами тот факт, что они восстанавливаются — это очень, очень хорошо", — отметил депутат.

© AFP 2017 / John Macdougall Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Берлин. 15 мая 2017 года © AFP 2017 / John Macdougall Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Берлин. 15 мая 2017 года

Символичная встреча



Директор франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен, обратил внимание на символы, сопровождающие предстоящую встречу.

"Символы — это очень важно в дипломатии, и я бы не стал преуменьшать значение визита именно в Версаль, именно на выставку, посвященную Петру I, который открывал Европу для России. Символов очень много. Этого, конечно, недостаточно, чтобы перечеркнуть негатив, которого очень много в отношениях, но тем не менее", — рассказал Дюбьен РИА Новости.

Продолжая разговор о предстоящем визите, эксперт сделал предположение о том, что послужило поводом к встрече.

"Он (Макрон) в ближайшие дни встретился или встретится с ведущими руководителями мира, за исключением Китая… И он первый расскажет Путину о том, как дела обстоят в западном мире. Я думаю, что Путину будет интересно услышать от Макрона, как шли обсуждения", — сказал глава центра.

Также, отметил Дюбьен, "Путину интересно посмотреть, послушать Макрона, нового президента, понять для себя, что изменилось или что может измениться в позиции Франции по сравнению с Олландом по ключевым вопросам — Сирии, Украины".

"Тональность надо поменять, хотя это не просто приказывать. Создать другой фон — это, скорее всего, в силах наших руководителей. Строить, восстанавливать хотя бы минимальное доверие — и это касается не только Франции, но и многих других стран Европы. Не начинать с чистого листа — лист не чистый", — ответил собеседник агентства на вопрос о том, что должно поменяться в первую очередь в отношениях между двумя странами.

Дюбьен считает, что "Макрон как новый президент хочет попытаться свежим взглядом посмотреть на эти отношения и что-то запустить".

"Невзирая на трения по поводу Сирии, между Францией и России немало разногласий, невзирая на "Мистрали" и другие печальные инциденты, наши отношения (России с Францией — ред.) выше, чем в среднем по Европе. В лучшем состоянии, чем с Великобританией, с той же Германией. Задел есть, далеко не все было разрушено за эти три-четыре года", — подчеркнул эксперт.

"Царь во Франции"

Ожидается, что встреча президентов пройдет не в самой французской столице, а в пригороде — Версале, который раньше служил резиденцией французских королей.

Лидеры двух стран примут участие в открытии выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" во дворце Большой Трианон замка Версаль. Экспозиция, подготовленная Государственным учреждением замка, музея и национального достояния Версаля и Государственным Эрмитажем, посвящена 300-летнему юбилею визита Петра I во Францию, положившему начало устойчивым связям между странами. На ней будет представлено более 180 экспонатов из коллекции Эрмитажа.

Первый визит российского монарха во Францию, ставший важным этапом в истории русско-французских отношений, состоялся триста лет назад — в апреле-июне 1717 года. В Париже Петр I встречался с семилетним королем Людовиком XV и регентом Франции герцогом Орлеанским Филиппом II. Русский царь дважды посетил Версаль. Целью визита Петра Великого во Францию являлись дипломатические переговоры, связанные с Северной войной, при этом значительная часть времени была отдана посещению королевских резиденций и государственных учреждений.