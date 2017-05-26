Володин предложил Сафину должность помощника по вопросам спорта

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил единороссу Марату Сафину, написавшему заявление о досрочном прекращении полномочий депутата ГД, стать его советником по вопросам спорта, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"По нашей информации, председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин предложил Марату Сафину стать своим советником на общественных началах по вопросам спорта", — сказал Исаев журналистам.

Исаев выразил надежду, что это предложение будет принято.

Сафин поблагодарил председателя Госдумы шестого созыва Сергея Нарышкина и спикера нынешней Думы Вячеслава Володина. "Спасибо большое за предложение остаться поработать в другом качестве. Спасибо еще раз за доверие", — отметил он, комментируя предложение стать советником по вопросам спорта.

В свою очередь, секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что партия и фракция будут поддерживать связь с Сафиным.

"Мы сегодня обсудили с ним его дальнейшее будущее. Хочу сказать, что мы не теряем с ним связь и рассчитываем на то, что наша связь — фракции, партии "Единая Россия" — с человеком, который является уже сегодня легендой, будет продолжаться, и мы, естественно, будем вместе работать", — отметил он.

Ранее Сафин написал заявление о прекращении полномочий депутата Госдумы с 26 мая, и, как сообщил РИА Новости зампред думского комитета по регламенту Михаил Романов, его заявление было поддержано комитетом. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что Сафин обсуждал с ним намерения сдать свой депутатский мандат из-за невозможности совмещать работу депутата с другой общественной нагрузкой.

Марат Сафин был избран в Госдуму от партии "Единая Россия" по списку объединенной группы (республика Марий Эл, республика Мордовия, Чувашия, Нижегородская область).