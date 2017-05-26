В ЕР считают сомнительной идею проверять чиновников из-за родственников

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. У инициативы единоросса Сергея Вострецова о проверке чиновников и крупных бизнесменов, близкие родственники которых грубо нарушили уголовный или административный кодексы, мало шансов на принятие, так как она противоречит российскому законодательству, заявил в пятницу первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Ранее сайт телеканала RT сообщил, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов (ЕР) предложил проверять чиновников и крупных бизнесменов за грубое нарушение российских законов их близкими родственниками. По мнению депутата, зачастую нарушение закона чиновниками и крупными руководителями является причиной вызывающего поведения их родственников. Как сообщалось, Вострецов предложил внести поправки в Налоговый кодекс и закон "О прокуратуре Российской Федерации", что даст прокурорам и их заместителям право проводить внеплановые проверки.

"Вострецов уведомил экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" о намерении внести законопроект о проверке чиновников после нарушения закона их родными, но ни законопроект, ни саму идею экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" пока не рассматривал и решения не выносил", — сказал Исаев.

"По моему мнению, у такой инициативы мало шансов на поддержку, поскольку она противоречит российскому законодательству", — добавил депутат.