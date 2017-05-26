Пушков: Трамп показал Черногории ее истинное место в НАТО

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп показал истинное место Черногории в Североатлантическом альянсе, когда отодвинул в сторону премьер-министра этой страны Душко Марковича, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Трамп, конечно, не слишком изящно оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО. Но он так лишь зримо показал ее подлинное место в альянсе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 мая 2017 г.

​Накануне Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе резко отодвинул стоявшего перед ним премьер-министра Черногории. Видеозапись инцидента быстро распространилась в соцсетях и вызвала недоумение многих пользователей.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер предположил, что Трамп следовал заранее согласованной схеме, которая определяла расстановку глав государств и правительств стран НАТО для совместного фотографирования.

В свою очередь, премьер-министр Черногории не придал значения инциденту, назвав его безобидным. По словам Марковича, "естественно, что президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду".