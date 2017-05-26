ЛДПР внесет в Думу проект о предельном возрасте глав госорганизаций

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЛДПР в пятницу внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий предельный возраст для руководителей государственных и муниципальных учреждений в 65 лет, а в отдельных случаях — 70 лет, сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

"Недавно Государственная Дума ограничила предельный возраст для ректоров, руководителей научных организаций. Мы в ЛДПР считаем, что это должно быть распространено на все муниципальные и государственные организации. Сегодня ЛДПР такой проект закона внесет для того, чтобы предельный возраст был 65 лет, в отдельных случаях этот возраст может быть 70 лет", — сказал Нилов.