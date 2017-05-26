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Политика

Москва не отзывала предложения по соглашению с США по ПРО, заявил МИД

09:4326.05.2017
(обновлено: 09:54 26.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗдание МИД РФ. Архивное фотоЗдание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва не отзывала предложения по новому соглашению о ПРО, однако сигналов о готовности к диалогу со стороны новой администрации США пока нет, заявил РИА Новости замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb
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СССР и США 26 мая 1972 года подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. В 2002 году под предлогом иранской и северокорейской ракетных угроз США вышли из этого соглашения и приступили к масштабному развертыванию стационарных и мобильных противоракетных систем, ранее подпадавших под договорные ограничения.

"Сейчас сложно заниматься гаданием на кофейной гуще о том, какими будут позиции у новой администрации, потому что с одной стороны им предстоит еще провести необходимые назначения в соответствующем блоке, провести обзоры своей политики и конечно здесь не хотелось бы что-то предвосхищать. Но в принципе как известно мы всегда выступали за взаимодействие в этой сфере, делали соответствующие предложения, но ключевой вопрос и ключевой для нас аспект состоит в том, что такое взаимодействие должно быть полностью равноправным и учитывать интересы и озабоченности обеих сторон", — сказал Леонтьев, отвечая на вопрос о возможности достижения в будущем какой-либо договоренности с США по новому соглашению по ПРО.

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Он напомнил, что на основе принципов равноправия "были построены наши предложения НАТО насчет создания ЕвроПРО, построенной по секторальному принципу".

"Но, как известно, партнеры к разговору на такой основе оказались не готовы. Наши идеи на этот счет и наши принципы остаются в силе, эти идеи остаются на переговорном столе и мы их официально не отзывали. Я бы не хотел заниматься прогнозированием, но пока каких-то обнадеживающих признаков, сигналов с американской стороны пока не видно", — добавил дипломат.

При этом он подчеркнул, что заключенное 45 лет назад соглашение "было одной из основ системы стратегической стабильности, которая включает в себя и стратегические наступательные, и стратегические оборонительные вооружения".

"Это была та основа, на которой вырабатывались дальнейшие наши соглашения с американцами по сокращению и ограничению стратегических ядерных вооружений, да и не только стратегических. Эта база позволила выработать и заключить договор о ракетах средней и меньшей дальности. Так что конечно это был важнейший стабилизирующий момент, мы до сих пор считаем, что выход американцев из этого договора создал предпосылки для глубокой дестабилизации стратегического баланса между нашими странами", — резюмировал Леонтьев.

Неугодный экспонат
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Неугодный экспонат

 

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