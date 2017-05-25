Спонсоры исламистов: Саудовская Аравия объявила информационную войну Катару

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Саудовская Аравия и Катар — две страны ваххабитского ислама, у которых есть связи с оппозицией в Сирии — оказались на грани информационной войны. Двадцать третьего мая информационное агентство Катара QNA опубликовало слова эмира страны Тамима аль-Тани о намерении отозвать посла из Саудовской Аравии. Глава государства якобы объяснил свою позицию трудностями, которые возникли с администрацией президента США Дональда Трампа. На следующий день Катар объявил, что информация появилась на государственном ресурсе в результате хакерской атаки. Эр-Рияд объяснений не принял, заблокировав интернет-сайт катарского телеканала "Аль-Джазира". Вслед за тем к Саудовской Аравии присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн.

Напряженные отношения в регионе

Хакерскую атаку на информационные ресурсы Катара провели профессионалы своего дела. Киберзлоумышленники искусно соединили в речи, приписанной эмиру Тамиму аль-Тани, высказывания, с которыми официальная Доха не согласна, но которые вполне могла бы себе позволить. По информации, которая теперь отрицается, эмир призывал к терпимости по отношению к Ирану и обвинял Саудовскую Аравию в спонсировании терроризма. Такие утверждения, несмотря на их провокационность, нельзя назвать совершенно не соответствующими взглядам Катара, ведь эта страна занимает примирительную позицию по отношению к Тегерану и вовлечена в затяжную геополитическую конкуренцию с Эр-Риядом.

Одни в арабском мире готовы рассматривать информационный выброс как демарш катарцев, решивших приоткрыть завесу над своими реальными настроениями. Другие — просто как повод, чтобы покончить с влиянием спонсируемых Дохой информационных ресурсов. В Саудовской Аравии, несмотря на опровержения катарцев, в течение всего дня 24 мая сообщали о словах аль-Тани как о достоверной информации. Вслед за тем Эр-Рияд приостановил доступ к интернет-сайту катарской "Аль-Джазиры" без каких-либо объяснений. Политическую выгоду извлек и Египет, приступивший к блокировке целого ряда информационных ресурсов, часть которых вовсе не катарские.

В скандал оказались вовлечены Соединенные Штаты Америки. Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил 24 мая о деструктивной роли, которую якобы играет телеканал "Аль-Джазира", "предоставляющий платформу исламским террористам". Другой представитель США, сенатор Эдуард Ройс — по-видимому, основываясь на недостоверном высказывании, приписанном катарскому эмиру, — заявил о возможности санкций против Катара.

Столкновение двух ваххабизмов

В разговоре с РИА Новости доктор исторических наук, профессор РГГУ Григорий Косач рассказал о напряженных отношениях, связывающих между собой державы на Ближнем Востоке. По словам эксперта, Доха претендует на то, чтобы занять место "второго центра силы" среди суннитских государств Персидского залива и входит в противоречие с Эр-Риядом. "В 2014 году Саудовская Аравия уже отзывала своего посла из Катара. Нынешнее обострение — далеко не первое в своем роде", — напоминает эксперт.

"Существует большое различие в подходах между Дохой и Эр-Риядом в отношении целого ряда исламистских групп. Так, "Хезболла"* и "Братья-мусульмане"* — вовсе не террористы для Катара, но в Саудовской Аравии к ним относятся иначе. В отличие от Саудовской Аравии, в Катаре практически нет шиитов. Дохе гораздо легче искать пути сближения с Ираном — более того, она вынуждена это делать, чтобы не попасть под влияние саудитов. Не будем забывать и о конкуренции двух держав, признающих ваххабитскую разновидность ислама. Правящая фамилия Катара возводит себя к религиозному реформатору Мухаммаду ибн Абд аль-Ваххабу и потому претендует на особое положение в этой деликатной сфере. В то же время порядки в Катаре более мягкие. В Саудовской Аравии женщины, например, не имеют права водить машину, а в Катаре это дозволяется", — замечает эксперт.

© REUTERS / Jonathan Ernst Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа орденом короля Абдель Азиза, 20 мая 2017 © REUTERS / Jonathan Ernst Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа орденом короля Абдель Азиза, 20 мая 2017

Особые предпочтения Катара в политико-религиозной сфере подводят эту страну к конфликту и с другими государствами Ближнего Востока, помимо Саудовской Аравии. Доха предоставляет убежище участникам организации "Братья-мусульмане"*, которых Египет называет угрозой для своего государственного строя. После свержения в 2013 году египетского президента-исламиста Мухаммада Мурси новые власти этой страны предпочитают блокироваться с Эр-Риядом против Дохи. В этой связи совместная акция Египта и Саудовской Аравии по блокированию "Аль-Джазиры" выглядит предсказуемо.

В течение нескольких последних лет Катар и политические эмигранты, проживающие на его территории, оказались вовлечены в ход Сирийской гражданской войны. В СМИ поступали сообщения о конфликтах между Эр-Риядом и Дохой, поддерживающими — согласно этой информации — различные исламистские группировки.



*Террористическая организация, запрещенная в России.