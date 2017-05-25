Лавров встретится с главой МИД Германии "на полях" ПМЭФ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет "на полях" Санкт-Петербургского международного экономического форума встречи со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем, премьером иракского Курдистана Нечирваном Барзани и другими, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Петербургский международный экономический форум пройдет в этом году 1-3 июня.

"Сергей Лавров проведет переговоры с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ господином Габриэлем, премьер-министром иракского Курдистана Барзани, премьер-министром Содружества Доминики и своими иностранными коллегами", — сказала Захарова на брифинге в Москве.