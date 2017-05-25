Глава МИД Нигерии встретится с Лавовым в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Нигерии посетит Москву с рабочим визитом 29-31 мая и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29-31 мая в Москву с рабочим визитом прибудет и посетит нашу страну министр иностранных дел Федеративной республики Нигерия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним переговоры 30 мая. Главы внешнеполитических ведомств обсудят комплекс вопросов поступательного развития российско-нигерийских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, "повышенное внимание будет уделено перспективам сотрудничества в атомной энергетике, переработке углеводородного сырья, реализации инфраструктурных проектов, а также поставок в Нигерию промышленной продукции российского производства".

"Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму, урегулирование кризисных ситуаций в Африке, прежде всего в Сахаро-Сахельском регионе, борьбы с пиратством в Гвинейском заливе", — добавила дипломат.

"Рассчитываем, что предстоящие переговоры придадут важный практический импульс дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между Россией и Нигерией", — заключила Захарова.