Глава МИД Нигерии встретится с Лавовым в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Нигерии посетит Москву с рабочим визитом 29-31 мая и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, "повышенное внимание будет уделено перспективам сотрудничества в атомной энергетике, переработке углеводородного сырья, реализации инфраструктурных проектов, а также поставок в Нигерию промышленной продукции российского производства".
"Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму, урегулирование кризисных ситуаций в Африке, прежде всего в Сахаро-Сахельском регионе, борьбы с пиратством в Гвинейском заливе", — добавила дипломат.
"Рассчитываем, что предстоящие переговоры придадут важный практический импульс дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между Россией и Нигерией", — заключила Захарова.