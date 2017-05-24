США
24.0524 мая18:31МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Проблемы в экономике Китая могут толкнуть нефтяные цены вниз

18:0424.05.2017
02720
© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг КитаяФлаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело кредитный рейтинг Китая, снизив этот суверенный показатель с отметки Аа3 до уровня А1. Притом что о проблемах в экономике КНР говорят с начала десятилетия, уже более 25 лет — с 1989 года — ключевой маркер не пересматривался. Решение Moody's способно повлиять на инвестиционную привлекательность Китая. Для России проблемы в экономике Поднебесной могут обернуться снижением цен на нефть.

© AFP 2017 / Emmanuel DunandРейтинговое агентство Moody's
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Рейтинговое агентство Moody's

На китайской экономике есть пятна

Вид на Пекин. Архивное фото
© Fotolia / Savvapanf Photo
Китай раскритиковал решение Moody's понизить его кредитный рейтинг
Среди аргументов, привлеченных Moody's для обоснования своего решения, — значительный государственный долг Китая, составляющий 260% от национального ВВП. Частично этот показатель складывается из корпоративных долгов, бремя которых тем не менее ложится на бюджет. Существует опасение, что некоторые из этих долгов "плохие" и никогда не будут выплачены. Официальный Пекин отвергает такую точку зрения, однако международные оценщики, по-видимому, приняли ее в расчет.

Другая причина, приведшая к снижению рейтинга, — опасения насчет того, что темпы роста ВВП Китая продолжат свое пугающее снижение. В 2015 году экономика КНР увеличилась на 6,9%, в 2016-м — на 6,7%. Аналитики допускают, что к концу десятилетия китайский рост сократится до показателя в 5%, сообщает BBC.

В сложившихся условиях Китай и связанные с ним полугосударственные-получастные компании могут сделать еще больше долгов, поскольку модель экономического роста КНР на протяжении десятилетий основывается на перекредитовании. Однако чрезмерная задолженность способна стать негативным фактором и потянуть вторую экономику мира вниз.

Что это означает для России

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Россия и Китай создадут совместный фонд развития в 100 миллиардов юаней
В разговоре с РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал, что именно на рынках КНР определяется стоимость некоторых ведущих товаров российского экспорта, в частности металлов. Экономические проблемы в КНР способны потянуть вниз цены на сырьевые товары, не исключая и нефть. Того же мнения придерживаются аналитики в западном мире. 

"Китайский кредитный пузырь — это ключевой риск для таких товаров, как углеводороды", — формулирует ресурс Marketwatch.com. По сведениям профильного ресурса Oilprice.сom, "в 2016 году потребность Китая в нефти росла рекордно низкими темпами за последние три года. Если китайская экономика продолжит замедляться, это может вывести нефтяные цены из себя, серьезно задержав движение к балансу на этом рынке".

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Петр Мозиас рассказал РИА Новости, что возможная связь между экономическими проблемами в Китае и нефтяными котировками не столь однозначна. "Снижение кредитного рейтинга может оказать угнетающее воздействие на приток так называемых спекулятивных инвестиций в Китай, что в конечном счете скажется на темпах экономического роста. И все же ситуация остается неопределенной: чтобы качнуть Китай вниз, понадобятся дополнительные негативные факторы". Мозиас видит для России потенциальные возможности на фоне китайских проблем. "Может сложиться такая ситуация, при которой спрос КНР на российские сырьевые товары упадет. Но одновременно Китай может столкнуться с необходимостью переноса своих производственных мощностей, и если так, то инвестиции с его стороны могут достаться и нашей стране".

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин

В ожидании новых известий

Президент Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дутерте считает, что в мире можно полагаться лишь на Россию и Китай
Как нередко случается при снижении кредитного рейтинга, власти Китая обвинили агентство Moody's в необъективности. По утверждению официального Пекина, оценщики недоучли усилия правительства по исправлению экономической ситуации, а также тот факт, что в последнее полугодие ВВП КНР рос более высокими темпами, чем обычно. В Пекине показывают, что располагают серьезным экономическим потенциалом, чтобы игнорировать мнение Moody's: в ближайшие часы после обнародования решения курс юаня оставался стабильным. 

Однако вслед за пересмотром кредитного рейтинга одной из компаний, осуществляющих оценку, может последовать аналогичное решение, принятое другими. "Тенденция пока не сформирована. Многое будет зависеть от того, какую позицию займет агентство Standard & Poor's", — рассказал Дмитрий Абзалов.

Комментировать
+
Политика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена