Проблемы в экономике Китая могут толкнуть нефтяные цены вниз

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело кредитный рейтинг Китая, снизив этот суверенный показатель с отметки Аа3 до уровня А1. Притом что о проблемах в экономике КНР говорят с начала десятилетия, уже более 25 лет — с 1989 года — ключевой маркер не пересматривался. Решение Moody's способно повлиять на инвестиционную привлекательность Китая. Для России проблемы в экономике Поднебесной могут обернуться снижением цен на нефть.

На китайской экономике есть пятна

Среди аргументов, привлеченных Moody's для обоснования своего решения, — значительный государственный долг Китая, составляющий 260% от национального ВВП. Частично этот показатель складывается из корпоративных долгов, бремя которых тем не менее ложится на бюджет. Существует опасение, что некоторые из этих долгов "плохие" и никогда не будут выплачены. Официальный Пекин отвергает такую точку зрения, однако международные оценщики, по-видимому, приняли ее в расчет.

Другая причина, приведшая к снижению рейтинга, — опасения насчет того, что темпы роста ВВП Китая продолжат свое пугающее снижение. В 2015 году экономика КНР увеличилась на 6,9%, в 2016-м — на 6,7%. Аналитики допускают, что к концу десятилетия китайский рост сократится до показателя в 5%, сообщает BBC.

В сложившихся условиях Китай и связанные с ним полугосударственные-получастные компании могут сделать еще больше долгов, поскольку модель экономического роста КНР на протяжении десятилетий основывается на перекредитовании. Однако чрезмерная задолженность способна стать негативным фактором и потянуть вторую экономику мира вниз.

Что это означает для России

В разговоре с РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал, что именно на рынках КНР определяется стоимость некоторых ведущих товаров российского экспорта, в частности металлов. Экономические проблемы в КНР способны потянуть вниз цены на сырьевые товары, не исключая и нефть. Того же мнения придерживаются аналитики в западном мире.

"Китайский кредитный пузырь — это ключевой риск для таких товаров, как углеводороды", — формулирует ресурс Marketwatch.com. По сведениям профильного ресурса Oilprice.сom, "в 2016 году потребность Китая в нефти росла рекордно низкими темпами за последние три года. Если китайская экономика продолжит замедляться, это может вывести нефтяные цены из себя, серьезно задержав движение к балансу на этом рынке".

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Петр Мозиас рассказал РИА Новости, что возможная связь между экономическими проблемами в Китае и нефтяными котировками не столь однозначна. "Снижение кредитного рейтинга может оказать угнетающее воздействие на приток так называемых спекулятивных инвестиций в Китай, что в конечном счете скажется на темпах экономического роста. И все же ситуация остается неопределенной: чтобы качнуть Китай вниз, понадобятся дополнительные негативные факторы". Мозиас видит для России потенциальные возможности на фоне китайских проблем. "Может сложиться такая ситуация, при которой спрос КНР на российские сырьевые товары упадет. Но одновременно Китай может столкнуться с необходимостью переноса своих производственных мощностей, и если так, то инвестиции с его стороны могут достаться и нашей стране".

В ожидании новых известий

Как нередко случается при снижении кредитного рейтинга, власти Китая обвинили агентство Moody's в необъективности. По утверждению официального Пекина, оценщики недоучли усилия правительства по исправлению экономической ситуации, а также тот факт, что в последнее полугодие ВВП КНР рос более высокими темпами, чем обычно. В Пекине показывают, что располагают серьезным экономическим потенциалом, чтобы игнорировать мнение Moody's: в ближайшие часы после обнародования решения курс юаня оставался стабильным.

Однако вслед за пересмотром кредитного рейтинга одной из компаний, осуществляющих оценку, может последовать аналогичное решение, принятое другими. "Тенденция пока не сформирована. Многое будет зависеть от того, какую позицию займет агентство Standard & Poor's", — рассказал Дмитрий Абзалов.