Путин надеется на конституционное развитие ситуации в Македонии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отмечая хороший опыт и авторитет македонского президента Георге Иванова, считает, что внутриполитическая ситуация в Македонии в перспективе будет развиваться в соответствии с конституцией.

В среду российский лидер принял президента Македонии в Кремле.

"Конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит в вашей стране. И желаем, безусловно, вам успехов в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Македонии развивалась в соответствии с конституцией и демократическими способами. Уверен, что ваш опыт, ваше влияние и ваш авторитет будут этому способствовать", — заявил Путин.

Приветствуя своего македонского коллегу, российский президент напомнил, что в среду в России отмечают день славянской письменности и культуры, что, по мнению президента, является символичным, поскольку Иванову в России вручили награду православного Фонда единства православных народов.

Иванов также отметил символичность своего визита. "Мы сегодня отмечаем память всеславянских просветителей — святых братьев Кирилла и Мефодия, которые являются нашими духовными учителями. Сердечно благодарю вас за присуждение мне этой премии (имени святейшего патриарха Алексия II — ред.). Она имеет большое значение для меня лично как президента", — сказал глава Македонии.

"Несмотря на то, что уже прошло столько веков, мы свято чтим память и святых братьев Кирилла и Мефодия, и их ученика святого Климента. У нас народ говорит, что человек умирает не тогда, когда его похоронят, а тогда, когда его забудут. Это наша общая память о наших просветителях — Кирилле и Мефодии, и она дает нам надежду на сохранение их учения", — подытожил он.