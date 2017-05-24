Песков переадресовал к ФСБ вопрос о "разговоре бывшего главы ЦРУ с Россией"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Кремле переадресовали вопрос к ФСБ о возможном разговоре экс-главы ЦРУ Джона Бреннана с российской стороной по поводу его предупреждений о последствиях вмешательства в американские выборы.

Ранее экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что предупреждал летом 2016 года российскую сторону о последствиях вмешательства в американские выборы. По его словам, он стал первым американским чиновником, уведомившим Москву о возможных последствиях.

"Нет, этот вопрос нужно адресовать в Федеральную службу безопасности, если вам это интересно", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об этом разговоре.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".