ЦИК назвал возможные даты начала президентской кампании в России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Предстоящие в 2018 году выборы президента России в случае принятия и вступления в силу поправок в избирательное законодательство могут быть объявлены не ранее 7 декабря и не позднее 17 декабря, сказала секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"В случае принятия и вступления в силу закона это промежуток с 7 по 17 декабря", — сказала Гришина, отвечая на вопросы журналистов после заседания ЦИК в среду.

Госдума приняла в среду в третьем окончательном чтении пакет законов с поправками в избирательное законодательство, которые были внесены в Госдуму сенаторами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым 3 марта и одобрены нижней палатой парламента в основном втором чтении 19 мая.

Дата выборов президента РФ, согласно действующему законодательству, приходится на второе воскресенье марта. Согласно предлагаемым поправкам, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится не на предыдущее, а на следующее, то есть третье воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией).