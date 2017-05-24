Глава Кубани уволил заместителя, подозреваемого в превышении полномочий

КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Глава Кубани Вениамин Кондратьев освободил от занимаемой должности своего зама Юрия Гриценко, курирующего строительство в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года стало известно, что в отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, курирующего строительство в регионе, возбуждено уголовное дело по статье о "превышении должностных полномочий". Тогда же глава региона обратился к следствию с просьбой ускорить расследование уголовного дела в отношении своего заместителя.

В среду Гриценко был освобождён от занимаемой должности. "Соответствующее распоряжение глава Краснодарского края подписал сегодня", — говорится в сообщении ведомства.

Юрий Гриценко занимал пост заместителя губернатора региона по строительству, архитектуре, ГО и ЧС с октября 2015 года.