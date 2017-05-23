Глава Нижнего Новгорода написал заявление об отставке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию, сообщила во вторник пресс-служба городской думы.

Депутаты гордумы нового созыва на своем первом заседании 7 октября 2015 года избрали главой города Ивана Карнилина, который до этого возглавлял думу несколько созывов. Согласно уставу Нижнего Новгорода, глава города избирается из состава гордумы на срок ее полномочий.

"Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин написал в городскую думу заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Предполагается, что это заявление будет рассмотрено завтра на заседании городской думы", — говорится в сообщении.

По словам Карнилина, которые приводит пресс-служба, в январе этого года ему исполнилось 60 лет — "время, когда принято уходить на пенсию". "В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет – это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым", — сказал он.

Глава города также сообщил, что "сейчас активно идут консультации по поводу возможной кандидатуры будущего руководителя города".

"Про себя могу добавить, что после ухода с поста главы города я по-прежнему буду депутатом городской думы и приложу все силы, чтобы работать на благо своих избирателей и своего родного города", — подчеркнул Карнилин.