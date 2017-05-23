Матвиенко рассказала о назначении сенаторов по президентской квоте

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Назначение российских сенаторов по президентской квоте будет идти постепенно, считает спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко.

"Не думаю, что будут назначены сразу все 17 сенаторов. Скорее всего, назначения будут идти постепенно", — сказала она в интервью газете "Известия".

Она напомнила, что закон предоставляет президенту право направлять в Совет Федерации до 10% сенаторского корпуса, причем такая практика существует во многих странах, где есть верхние палаты парламентов.

Российское законодательство предусматривает три способа попадания в Совет Федерации: сенатора может делегировать либо законодательное собрание одного из регионов, либо он должен баллотироваться в паре с губернатором, когда тот избирается на свой пост, после чего глава региона отправляет его в верхнюю палату. Помимо этого, с 2014 года право назначить сенатора в Совфед получил президент, но до сих пор он ни разу не пользовался этим правом. Согласно соответствующим изменениям Конституции, для таких федеральных сенаторов было введено по "президентской квоте" дополнительно 10% мест, то есть 17 мандатов.