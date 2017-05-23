Матвиенко: говорить о потеплении в отношениях России и США пока рано

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Диалог между Россией и США идет, почва для взаимодействия имеется, хотя говорить о потеплении в отношениях пока не приходится, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Говорить о потеплении в отношениях России и США пока рано. Но диалог идет и диалог интенсивный", — сказала она в интервью газете "Известия".

По ее словам, российские парламентарии готовы сделать все от них зависящее для возобновления и углубления такого процесса. Сенат и Палата представителей США знают позицию Федерального собрания.

"В общем, почва для взаимодействия России и США имеется. Сейчас все упирается в добрую волю американской стороны", — подчеркнула Матвиенко.

Спикер отметила, что в истеблишменте США есть немало противников улучшения отношений с Россией, их влияние достаточно велико, оно дает себя знать и в действиях Белого дома. "Дональду Трампу просто связывают руки", — считает она.

Вместе с тем, полагает Матвиенко, есть немало обнадеживающих сигналов о том, что российско-американские отношения могут наладиться. К ним можно отнести договоренность о создании совместной рабочей группы, визит государственного секретаря Рекса Тиллерсона в Москву и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон, предстоящая встреча президентов двух стран на саммите "двадцатки" в Гамбурге.

"Накопился целый ряд вопросов, решение которых невозможно без открытого и равноправного диалога Москвы и Вашингтона, без достижения взаимных договоренностей. В ряду этих проблем на первом месте — борьба с международным терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке, в других "горячих точках", — считает она.

В числе других вопросов, требующих совместного решения России и США, Матвиенко назвала противодействие распространению ядерного оружия, сотрудничество в освоении космоса, сохранение окружающей среды, защиту от кибернетических атак, других рисков, связанных с научно-техническим прогрессом.