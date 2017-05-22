"Турецкий поток", Украина и Эрдоган: Медведев принял участие в саммите ОЧЭС

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Стамбуле принял участие в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), где провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, Россия и Турция договорились о зеркальном снятии торговых ограничений. Это касается также поставок сельхозпродукции за исключением томатов.

Двусторонние встречи

Медведев в рамках своего визита "на полях" саммита встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном, премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, министром иностранных дел Сербии, первым вице-премьером Ивицой Дачичем.

Так, по информации источника в российской делегации, сопровождающей главу правительства РФ, Медведев и президент Молдавии обсудили взаимодействие в сфере энергетики, АПК, а также сотрудничество Молдавии с ЕАЭС.

В ходе встречи Додон заявил серьезном продвижении с Россией в вопросах, связанных с экономикой и миграционной сферой. Он также поблагодарил российскую сторону "за помощь, которая оказывается нашим мигрантам". Додон позже на своей официальной странице в Facebook сообщил, что он обратился к руководству Российской Федерации с просьбой ускорить амнистию для молдавских мигрантов, нарушивших закон о порядке въезда в РФ.

Что касается встречи с главой сербского МИД, то источник РИА Новости в российской делегации сообщил, что в ходе беседы было выражено удовлетворение интенсификацией торгово-экономических связей между Россией и Сербией, обсуждались конкретные проекты в энергетической сфере". По его словам, Медведев и Дачич подтвердили курс на развитие конструктивных и дружественных российско-сербских отношений.

Важные контакты состоялись с турецкими премьером и президентом. Переговоры Медведева и Йылдырыма состоялись без прессы. Встреча Медведева с президентом Эрдоганом проходила также без журналистов.

Вскоре было объявлено, что стороны договорились о зеркальном снятии торговых ограничений.

Исключительные помидоры

По словам Медведева, Россия снимет ограничения в части использования турецкой рабочей силы, ведения турецкими компаниями бизнеса по отдельным направлениям и в части поставок продуктов, и ждет симметричных решений от Анкары.

"Решение последует немедленно в соответствии с постановлением правительства. То есть коллеги будут готовить изменения в отдельные акты правительства, а я их буду подписывать. В таком смысле мы договорились с турецкой стороной. И, естественно, это будут зеркальные действия, потому как ограничения существовали и с турецкой стороны определенные", — заявил Медведев журналистам, отвечая на вопрос о снятии торговых ограничений с Турции.

Он отметил, что снятие ограничений не касается поставок томатов.

"Турецкий поток", Украина и ОЧЭС

"Что касается товарных групп, то они вам известны, в основном это плодоовощная продукция. За исключением томатов, по которым мы зарезервировали свою позицию в связи с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль и которые, мы считаем, не должны пропасть. Изменилась экономика. Это нужно всем, в том числе и нашим турецким товарищам", — сказал Медведев.

Не обошлось и без обсуждения проекта "Турецкий поток". Так, Медведев заявил, что Россия ведет переговоры с Грецией и Болгарией по точке входа в Европу "Турецкого потока", есть возможность для подключения других стран, однако реализация планов на территории ЕС зависит от решений европейских стран.

Журналисты также спросили премьера об участии Украины в Организации Черноморского экономического сотрудничества. По его словам, Россия готова развивать экономические отношения с Украиной, если Киев этого хочет. Москва также готова работать в ОЧЭС в период украинского председательства, заявил премьер. Украина станет следующим председателем ОЧЭС.

Расширение сотрудничества

По мнению Медведева, странам ОЧЭС необходимо наладить партнерство для интеграционных процессов с другими международными организациями, такими как ЕАЭС и ШОС.

"У каждой из наших стран есть реальные возможности для кооперации, мы участвуем в соглашениях по упрощению процедур торговли, по отраслевому сотрудничеству. Россия работает в нескольких форматах. Мы действительно развиваем Евразийский экономический союз, создавая безбарьерную среду для перемещения товаров. Наш союз открыт для взаимодействия", — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что ранее была создана зона свободной торговли с Вьетнамом и рядом других государств, в связи с чем необходимо выстраивать общее пространство для всех интеграционных объединений, включая Евразийское партнерство, Шанхайскую организацию сотрудничества и другие организации.

Кроме того, как считает Медведев, страны ОЧЭС должны извлечь реальную пользу для своих экономик из такого морского соседства. "Черное море, действительно, наше общее богатство, наше достояние. Все мы хотим превратить регион в зону стабильности и процветания, извлечь из нашего морского соседства реальную пользу для наших экономик. Я уверен, что это нам по силам", — заявил Медведев в ходе саммита ОЧЭС.