Медведев заявил, что нынешний состав кабмина проработал дольше предыдущих

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Накануне исполнилось пять лет со дня формирования текущего состава правительства РФ, в современной российской истории это самый длительный срок работы кабинета министров, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вчера исполнилось пять лет с момента формирования правительства, действующего в Российской Федерации, и это значительный срок. Ну, скажем, за последние годы за всю современную российскую историю — это самый длительный срок, в течение которого работает высший орган исполнительной власти", — сказал Медведев журналистам.

Пользуясь возможностью, он поблагодарил своих коллег за проделанную работу.

"И, естественно, благодарим президента России за поддержку тех инициатив, которые формулировало правительство", — добавил он.