Политолог: Путин и Дутерте обсудят вопросы региональной безопасности

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе своего визита в Россию обсудит с российским лидером вопросы региональной безопасности, а также ряд других сфер, включая энергетику и инфраструктуру, сказал РИА Новости эксперт клуба "Валдай", директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Виктор Сумский.

Дутерте пробудет в России с 22 по 26 мая с официальным визитом. Путин пригласил Дутерте приехать с визитом в ходе встречи на саммите АТЭС в Перу, который прошел в ноябре минувшего года.

По словам Сумского, филиппинского лидера в ходе визита в Россию кроме представителей генералитета будет сопровождать делегация предпринимателей.

"Визиту будет сопутствовать бизнес-форум, на котором гости встретятся с потенциальными российскими партнерами, чтобы обсудить оптимальные формы взаимодействия в сферах энергетики, инфраструктуры и транспорта, сельского хозяйства, туризма. Трудно себе представить, чтобы президенты России и Филиппин во время своей встречи 25 мая также не коснулись этих вопросов – равно как и вопросов региональной безопасности, без обеспечения которой устойчивый рост азиатских экономик вряд ли будет возможен", — отметил эксперт.

При этом Сумский также добавил, что не видит причин, которые могли бы помешать Москве и Маниле комплексно развивать двусторонние отношения. "Не вижу причин, которые помешали бы России и Филиппинам – при наличии политической воли с обеих сторон – встать на путь комплексного развития двусторонних отношений и вывести их на уровень взаимного доверия, который отвечает определению "стратегическое партнерство", — сказал собеседник агентства.

Дутерте заявлял, что его стране необходимо высокоточное оружие для борьбы с мятежниками на территории Филиппин. Президент Филиппин отметил также, что в ходе визита ему необходимо будет "убедить президента Путина", чтобы Москва поставила Маниле такое вооружение.

Как отметил директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России, вопрос о закупке российских вооружений возникает у филиппинцев не впервые. "Он поднимался, например, во время официального визита в Москву в сентябре 1997 года тогдашнего президента Фиделя Рамоса, но звезды в тот раз, что называется, не сошлись", — добавил Сумский.