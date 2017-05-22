В ГД внесли проект об использовании охотничьих угодий в Севастополе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат "Справедливой России" Ольга Епифанова внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об пользовании охотничьими угодьями в городе федерального значения Севастополь.

Автор проекта закона указывает, что он подготовлен в целях решения вопросов, связанных с осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в связи с принятием города Севастополя в Российскую Федерацию и образованием в составе Российской Федерации нового субъекта — города федерального значения Севастополя.

Согласно пояснительным материалам к документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), которым охотничьи угодья предоставлены во временное долгосрочное пользование до дня вступления в силу закона от 21 марта 2014 года "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя", на основании документов о предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий, действующих на день образования в составе Российской Федерации города федерального значения Севастополя, вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении таких охотничьих угодий без проведения аукциона.

Законопроектом определяется срок, в течение которого с указанными лицами органы исполнительной власти Севастополя обязаны заключить охотхозяйственные соглашения.

Принятие законопроекта позволит устранить правовые коллизии по вопросам осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории города федерального значения Севастополя, отмечает Епифанова.