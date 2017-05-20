В ЦИК рассказали о возможностях, которые дают новые механизмы голосования

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что новые механизмы голосования на грядущих выборах дают беспрецедентные возможности для наблюдателей и журналистов.

"Паспортные данные и целый ряд позиций, которые автоматически система ГОС выборы, если кто-то подал два раза документы, вышибает. Один раз можно зарегистрироваться. И те упорядоченные списки тех, кто с каждого участка убыл и кто прибыл, мы полагаем опубликовать на портале Центральной избирательной комиссии в разрезе каждого избирательного участка в усеченном виде. Не просто имя, фамилию и отчество, но в том виде, чтобы было понятно. Это даёт беспрецедентные возможности для контроля партий и наблюдателей", — сообщила Памфилова в интервью программе "Вести в субботу".

По ее словам, наблюдатели теперь не привязаны к участку.

"Не надо за три дня списки подавать, они могут создавать "летучие" группы, объединяться и контролировать. Журналисты, которые аккредитованы, могут попасть на любой участок на территории Российской Федерации. У журналистов не меньше прав, чем у наблюдателей. Они пришли до начала открытия, могут весь день там пробыть, присутствовать при подсчете", — добавил она.