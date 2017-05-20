Памфилова рассказала о новых механизмах голосования

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что новые механизмы голосования на грядущих выборах позволят отказаться от самого большого источника нарушений – досрочного голосования.

Сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков 3 марта внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней власти, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и большую доступность избирательных участков. Законопроекты были приняты в первом чтении 12 апреля. Ко второму чтению законодательные инициативы были существенно доработаны, в частности, более детально прописана процедура голосования по месту фактического нахождения в день выборов взамен голосования по открепительным удостоверениям. В пятницу Дума приняла законопроекты во втором чтении.

"Я очень благодарна депутатам, что они приняли эту поправку, которая прямого действия, которая позволит нам на выборах губернаторов и заксобраний в 20 регионах отказаться от "досрочки". А "досрочка" для нас — это бич, самый большой источник нарушений. И от так называемых открепительных", — сказала Памфилова в интервью программе "Вести в субботу".

В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся выборы 16 глав субъектов РФ.