ФоРГО: у либеральных кандидатов в президенты в Крыму нет шансов на успех

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Представители либеральных партий и кандидатов на пост президента РФ от них на предстоящих выборах 2018 года в Крыму практически не имеют поддержки, заявила РИА Новости руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.
"В Крыму партийные предпочтения повторяют общероссийские тренды. Более того, все результаты выборов, которые уже проводились в Крыму, говорят о безусловной поддержке партий, проводящих политику президента. В этом смысле у партий либерального толка и их кандидатов в президенты на предстоящих в 2018 году выборах практически нет шансов", — сказала Киселева.
Крым полностью интегрирован в партийную систему России, это доказывают результаты состоявшихся за последние два года региональных и федеральных выборов, сообщила Киселева. На выборах в Госдуму в 2016 году суммарный электоральный рейтинг "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" в Крыму превысил 91%. На выборах Госсовета республики в 2014 году парламентские российские партии аккумулировали почти 85% голосов крымских избирателей.