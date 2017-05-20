ФоРГО: у либеральных кандидатов в президенты в Крыму нет шансов на успех

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Представители либеральных партий и кандидатов на пост президента РФ от них на предстоящих выборах 2018 года в Крыму практически не имеют поддержки, заявила РИА Новости руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.

Электоральная статистика и данные социологических опросов за последние 10 лет показывают, что "большая четверка" партий в Госдуме представляет политические предпочтения более чем 80–85% граждан России, сообщила ранее глава ФоРГО Константин Костин. Все остальные партии делят между собой право представлять интересы 15–20% населения.

"В Крыму партийные предпочтения повторяют общероссийские тренды. Более того, все результаты выборов, которые уже проводились в Крыму, говорят о безусловной поддержке партий, проводящих политику президента. В этом смысле у партий либерального толка и их кандидатов в президенты на предстоящих в 2018 году выборах практически нет шансов", — сказала Киселева.

Крым полностью интегрирован в партийную систему России, это доказывают результаты состоявшихся за последние два года региональных и федеральных выборов, сообщила Киселева. На выборах в Госдуму в 2016 году суммарный электоральный рейтинг "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" в Крыму превысил 91%. На выборах Госсовета республики в 2014 году парламентские российские партии аккумулировали почти 85% голосов крымских избирателей.