ЦИК: процедуру публикации списков избирателей опробуют на осенних выборах

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Центризбирком РФ обещает после осенних выборов доложить депутатам о готовности к публикации списков избирателей, которые будут голосовать на участках по месту пребывания без открепительных удостоверений, с учетом требований закона о персональных данных.

В пятницу в ходе рассмотрения законопроектов во втором чтении глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что ведомство работает над тем, чтобы к выборам подготовить на основе ГАС "Выборы" более полную информацию — не только численность избирателей, но и другие сведения в усеченном виде, не нарушая вместе с тем закон о персональных данных.

"Мы готовы будем опубликовать на нашем портале в разбивке на каждую участковую избирательную комиссию список базовый, где избиратели постоянно приписанные будут голосовать, список убывших, которые изъявили желание проголосовать на других участках, и список возможно прибывших на этот участок", — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что механизмы будут опробованы в единый день голосования 10 сентября.

"Я полагаю, что мы за это время и в регионах обкатаем эти механизмы в сентябрьскую кампанию. И, наверное, осенью мы вам доложим о нашей готовности, чтобы показать, как списки будут публиковаться. Но полностью печатать фамилии мы не имеем права, это будет нарушать закон о персональных данных", — сообщила Памфилова.

Сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков 3 марта внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней власти, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и большую доступность избирательных участков. Законопроекты были приняты в первом чтении 12 апреля. Ко второму чтению законодательные инициативы были существенно доработаны, в частности, более детально прописана процедура голосования по месту фактического нахождения в день выборов взамен голосования по открепительным удостоверениям.