ФОМ: большинство россиян считает, что Путин будет избираться на новый срок

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Большинство россиян (80%) полагают, что президент России Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), опубликованного в пятницу.

Согласно приведенным данным, 80% респондентов выразили мнение, что Путин будет баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, 9% опрошенных считают, что не будет, а 12% затруднились ответить.

Почти половина опрошенных россиян (46%) заявили, что отрицательно бы восприняли заявление Путина о том, что он не будет баллотироваться на новый президентский срок; 35% восприняли бы подобное заявление без особых эмоций, а 14% заявили, что восприняли бы его положительно.

Выборы президента России должны состояться в 2018 году. О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявил оппозиционер Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться. В "Справедливой России" заявили, что определятся, как будут вести кампанию, в марте-апреле, а своего кандидата выдвинут на партийном съезде осенью.

На вопрос об участии Путина в кампании 2018 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что тема президентских выборов пока не стоит в кремлевской повестке дня. Он также заявлял, что никаких решений о переносе единого дня голосования-2017 и президентских выборов в РФ пока нет.