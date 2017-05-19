В СФ отметили роль русскоязычных журналистов в примирении России с Западом

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Роль русскоязычных вещателей велика в вопросе примирения конфликта ряда стран Запада с Россией, вызванного мировоззренческим спором, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я убежден в том, что конфликт между Россией и определенной частью окружающего мира… к западу от России… он самом деле сводится к спору о том, чем должен управляться мир: силой права или правом силы", — сказал Косачев в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в пятницу в ходе Международного форума русскоязычных вещателей.

Он уточнил, что Россия выступает за управлением миром силой права. Тем не менее, на Западе конфликт с Россией пытаются выдавать либо за геополитический, либо как ценностный, что не соответствует действительности.

"Здесь очень важно, чтобы эта наша позиция доходила до… тех людей, которые живут в мире в непредвзятом, в неискаженном виде… Ваша работа, конечно же, должна служить тому, чтобы в конечном итоге преодолевать существующие разногласия между Россией и окружающим миром", — добавил он.

Третий ежегодный Международный форум русскоязычных вещателей под названием "Русскоязычное вещание в условиях возрастающей роли информации в мире", проходит в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в пятницу.

Форум организует Российская Академия Радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России. Задачи форума — содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка. Форум проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.