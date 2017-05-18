В ГД единогласно поддержали кандидатуру на должность постпреда при АСЕАН

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру занимавшего ранее пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Индонезии Александра Иванова на должность постпреда РФ при Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил РИА Новости источник, участвующий в заседании комитета.

"Кандидатура Иванова Александра Анатольевича на должность постпреда России при АСЕАН поддержана единогласно", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что комитет Госдумы поддержал кандидатуру работавшего заместителем директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом Константина Климовского на должность посла РФ на Маврикии.