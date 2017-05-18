Патрушев сообщил о готовности России сотрудничать с Западом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Западом, со стороны партнеров также предпринимаются попытки сохранить ряд направлений взаимодействия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы выражаем готовность к сотрудничеству с Западом. Несмотря на все возникающие трудности, продолжаем поиск точек соприкосновения. Видим, что и со стороны партнеров, вопреки скоординированному курсу по сдерживанию России, все же предпринимаются попытки сохранить отдельные направления взаимодействия", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете".

Он отметил, что продолжаются контакты по линии внешнеполитических и силовых ведомств, осуществляется взаимодействие между деловыми кругами. "Конечно, не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое сотрудничество сводилось лишь к подсчету упущенных возможностей", — подчеркнул Патрушев.