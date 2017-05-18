Патрушев: визовый режим в СНГ может затормозить процессы интеграции

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, говоря об идее визового режима со странами Содружества независимых государств, заявил, что это может затормозить интеграцию, развитие экономики и гуманитарное сотрудничество на пространстве СНГ.

"В российском обществе не прекращаются дискуссии о введении визового режима со странами СНГ, особенно после теракта в Санкт-Петербурге, но принятие такого решения может затормозить интеграционные процессы, развитие экономики и гуманитарное сотрудничество на пространстве Содружества", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете".