Патрушев: Запад не отказался от планов реализации "цветных сценариев" в РФ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Западные технологи не отказались от планов реализации "цветных сценариев" в России, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Цветные революции" — это уже традиционный инструмент политики отдельных стран, нацеленный на разрушение государственности и утрату суверенитета под предлогом демократизации… Западные технологи не отказались от планов реализации "цветных сценариев" и в нашей стране. При этом они не стесняются в выборе методов нагнетания протестных настроений — от спекуляции на временных трудностях социально-экономического характера до откровенной лжи", — сказал он.

Патрушев отметил, что Запад наращивает попытки пропагандистской активности на территории России с помощью интернета.

"Всплеск активности оппозиционных сил наблюдается в преддверии федеральных избирательных кампаний. Не случайно Запад выделяет финансовые и материальные средства неправительственным организациям в России и создает так называемые "независимые" русскоязычные средства массовой информации. Одновременно наращивает попытки пропагандистской активности на территории России с помощью интернета", — заявил он.