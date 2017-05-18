Комитет ГД поддержал кандидатуру Ерхова на пост посла России в Турции

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам на заседании в четверг поддержал кандидатуру главы департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Алексея Ерхова на должность посла России в Турции, сообщил РИА Новости источник в комитете.

"Комитет поддержал кандидатуру Ерхова на пост посла РФ в Турции", — сообщил собеседник агентства.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку". После этого временно исполняющим обязанности посла РФ в Турции был назначен советник-посланник Сергей Панов.

Согласно Конституции РФ, "президент РФ назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях".