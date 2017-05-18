Путин и Макрон условились продолжать диалог

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон условились продолжать диалог, заявил журналистам пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Путин в телефонном разговоре с Макроном отметил российскую приверженность делу поддержания выстраивания добрых, дружественных отношений между Россией и Францией, "потому что они действительно имеют под собой очень глубокие корни и традиции".

"И (президенты) условились продолжать диалог", — добавил Песков.