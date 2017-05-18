Горбачев: Россия и США не должны мириться с новым витком конфронтации

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев подчеркнул важность народной дипломатии в условиях, когда состояние отношений между Россией и США вызывает тревогу, мириться с новым витком напряженности и конфронтации нельзя, по его словам, общественность двух стран должна требовать от политиков и лидеров государств возобновления серьезного диалога.

Как сообщает сайт Горбачев-фонда, бывший советский лидер ранее встретился в Москве с группой представителей американской общественности.

"Сейчас, когда состояние отношений между Россией и США вызывает огромную тревогу, народная дипломатия, активность гражданского общества особенно необходимы. Мы не должны мириться с новым витком напряженности и конфронтации, напоминающей о временах холодной войны. Необходимо действовать, требовать от политиков, лидеров наших стран возобновления серьезного диалога", — цитирует сайт фонда слова Горбачева.