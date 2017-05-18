Путин и Макрон выразили готовность развивать отношения в политической сфере

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном… Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поздравил Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства.