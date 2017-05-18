Лавров: состояние отношений России и ЕС не вызывает удовлетворения

НИКОСИЯ, 18 мая — РИА Новости. Состояние отношений России и Евросоюза не вызывает удовлетворения, Москва заинтересована в возвращении отношений в нормальное русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы коснулись нынешнего состояния дел между Россией и Европейским Союзом. Оно, это состояние, не вызывает удовлетворения. Мы заинтересованы в возвращении нашего диалога в нормальное русло, равноправное, взаимоуважительное. Для этого, конечно, необходимо, чтобы Брюссель перестал играть в одни ворота, как у нас говорят", — сказал Лавров.