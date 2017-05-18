США
18.0518 мая14:34МСК
USD57.47+0.73
EUR64.00+1.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Косачев прокомментировал назначение в США "спецпрокурора по России"

Сюжет:
Назначение в США спецпрокурора "по вмешательству России" в выборы (17)
14:1718.05.2017
(обновлено: 14:30 18.05.2017)
01770
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Назначение спецпрокурора США по расследованию "деятельности" России – это не подготовка к импичменту, но инструмент давления на Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент РФ Владимир Путин во время совместной с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин готов предоставить сенату США запись беседы Трампа и Лаврова
Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Назначение экс-директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по расследованию "усилий российского правительства с целью повлиять на ход президентских выборов 2016 года" на самом деле не неожиданность", — написал Косачев в Facebook.

Продюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Борьба внутри американских элит в эпоху утраты смысла
По его словам, автор инициативы, первый замминистра юстиции и генерального прокурора США Род Розенштайн анонсировал возможность такого назначения, правда, без упоминания имени кандидата, еще при утверждении сенаторами его самого на нынешнюю должность.

"Я бы не считал, что это шаг к импичменту непосредственно президента Трампа, как об этом поторопились рассудить чуть ли не все СМИ. Но, конечно же, это еще один инструмент перманентного давления на него и на его команду. Трампа обкладывают "флажками", вынуждая действовать в определенном направлении", — отметил сенатор.

Косачев напомнил о шквале злорадных комментариев по поводу того, что, "мол, русские разочаровались в "своем" кандидате, а теперь президенте, и отношения между двумя странами сейчас еще хуже, чем прежде".

Бывший руководитель Федерального бюро расследований США Робер Мюллер
© AFP 2017 / Saul Loeb
"Убить Дональда": расследование против Трампа становится опасным для страны
"Однако все эти продолжающиеся меры против администрации Белого дома показывают, что Трамп по-прежнему "на подозрении", и вся эта радость насчет того, что все стало хуже, скорее, желаемое, чем действительное", — считает парламентарий.

По словам сенатора, "от самого Трампа слышны оптимистичные реляции: он убеждает всех, что тщательное расследование подтвердит отсутствие связей между его президентской кампанией "и любыми иностранными структурами".

"И он прав. Потому что положительный вердикт такой инстанции, о независимости которой в унисон говорят и сторонники, и противники Трампа, действительно поставил бы окончательную точку на всей этой истории", — полагает законодатель. Но ставки слишком велики, добавил Косачев, накал эмоций просто зашкаливает, и в такой атмосфере провести объективное расследование крайне трудно.

Помешательство на вмешательстве
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Помешательство на вмешательстве
Комментировать
+
Политика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена