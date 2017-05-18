Косачев прокомментировал назначение в США "спецпрокурора по России"

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Назначение спецпрокурора США по расследованию "деятельности" России – это не подготовка к импичменту, но инструмент давления на Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Назначение экс-директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по расследованию "усилий российского правительства с целью повлиять на ход президентских выборов 2016 года" на самом деле не неожиданность", — написал Косачев в Facebook.

По его словам, автор инициативы, первый замминистра юстиции и генерального прокурора США Род Розенштайн анонсировал возможность такого назначения, правда, без упоминания имени кандидата, еще при утверждении сенаторами его самого на нынешнюю должность.

"Я бы не считал, что это шаг к импичменту непосредственно президента Трампа, как об этом поторопились рассудить чуть ли не все СМИ. Но, конечно же, это еще один инструмент перманентного давления на него и на его команду. Трампа обкладывают "флажками", вынуждая действовать в определенном направлении", — отметил сенатор.

Косачев напомнил о шквале злорадных комментариев по поводу того, что, "мол, русские разочаровались в "своем" кандидате, а теперь президенте, и отношения между двумя странами сейчас еще хуже, чем прежде".

"Однако все эти продолжающиеся меры против администрации Белого дома показывают, что Трамп по-прежнему "на подозрении", и вся эта радость насчет того, что все стало хуже, скорее, желаемое, чем действительное", — считает парламентарий.

По словам сенатора, "от самого Трампа слышны оптимистичные реляции: он убеждает всех, что тщательное расследование подтвердит отсутствие связей между его президентской кампанией "и любыми иностранными структурами".

"И он прав. Потому что положительный вердикт такой инстанции, о независимости которой в унисон говорят и сторонники, и противники Трампа, действительно поставил бы окончательную точку на всей этой истории", — полагает законодатель. Но ставки слишком велики, добавил Косачев, накал эмоций просто зашкаливает, и в такой атмосфере провести объективное расследование крайне трудно.