Вашингтон никогда не уведомлял Москву о кибератаках из России

МАДРИД, 18 мая – РИА Новости. Вашингтон ни разу не уведомлял Москву о кибератаках, которые якобы совершаются из РФ, существующий российско-американский механизм по борьбе с киберпреступлениями США никогда не применяли на практике, заявила в интервью испанской газете ABC официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вместе с американцами у нас есть совместный механизм борьбы с киберпреступлениями, который они никогда не применяли", — сказала Захарова.

По ее словам, Россия подвергается кибератакам в той же степени, и даже больше, чем остальные страны. "Уже в течение многих лет киберпреступления — реальные угрозы, и мы сделали важные шаги (в борьбе с ними – ред.). Несколько лет назад мы предложили международное соглашение в области безопасности информации, и был назначен специальный представитель президента России в этой области. Третье – нашей целью было заключить двусторонние механизмы в отношении преступлений в киберпространстве", — добавила официальный представитель МИД.

В качестве примера она привела механизм работы между США и Россией. "Если Вашингтон получает информацию о том, что из Российской Федерации совершена кибератака, предупреждает российскую сторону, специалисты российских служб проверяют информацию и предпринимают конкретные действия, чтобы заблокировать ее. Так же может действовать Москва. О том, что из России совершаются кибератаки, мы слушаем уже два года. Ни разу этот существующий механизм не использовался", — сказала Захарова.

"Мы оказались в ситуации, что, если не согласны с результатами выборов, обвиняют российских хакеров. Если они нравятся, российские хакеры не появляются. В случае с Brexit я не слышала, чтобы их обвиняли. Странно, нет? Нет российских хакеров, а определенная история, придуманная в Соединенных Штатах в связи с внутренней политической борьбой", — добавила Захарова.

Ранее официальный представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорняк (Heather Fritz Horniak) заявила, что причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США является "установленным фактом".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и на Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.