Группа "Россия - Исламский мир" претендует на консультативный статус в ООН

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Группа стратегического видения "Россия — Исламский мир" претендует на получение консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН, сообщил возглавляющий группу президент Татарстана Рустам Минниханов в среду.

Заседание группы проходит в Грозном 16-18 мая. Основная тема обсуждения — перспективы экономического взаимодействия России и мусульманских государств. Также в рамках мероприятия затрагиваются вопросы выработки мер противодействия нарастающим угрозам безопасности с опорой на традиционные духовные ценности, накопленные исламом и другими мировыми религиями.

"Считаю важным отметить, что мы подали документы в Организацию Объединенных Наций для получения консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН, что позволит нам выступать на международном уровне и делиться опытом и предложениями с коллегами со всего мира", — цитирует слова Минниханова на заседании группы его пресс-служба.

По словам Минниханова, группа активно взаимодействует и стремится к углублению сотрудничества с такими авторитетными мусульманскими организациями, как Организация исламского сотрудничества и Исламский банк развития. Ведется большая работа по вовлечению международного сообщества в деятельность группы. Он отметил, что одним из приоритетов в работе группы является экономическое сотрудничество.

В частности, в настоящее время совместно с Исламским банком развития прорабатываются вопросы становления в России исламского (партнерского) банкинга. В ходе заседания группы в Казани в прошлом году были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Исламским банком развития и рядом российских финансовых институтов.

Кроме этого, по мнению Минниханова, совместные религиозные и богословские мероприятия стали хорошей площадкой для обсуждения актуальных проблем исламского мира и борьбы с экстремизмом. Данные встречи способствуют консолидации мусульманской уммы и решают культурно-просветительские задачи.

В свою очередь проведение общественных и научных форумов служит расширению диалога религии и науки, экспертного сообщества, считает Минниханов. Важным результатом этих мероприятий является совместная работа по выявлению основных причин вспышки радикализма и разработка идеологической платформы по противодействию экстремизму.

"Межнациональный и межконфессиональный мир — опора российской государственности. Это стало нашей уникальной особенностью, которую мы бережем и развиваем. Терроризм и радикализм — это угроза не только для мусульманских стран, но и для всего человечества. Мы готовы делиться своим опытом, поскольку уверены, что с вызовами, которые ставит перед нами современность, можно справиться только сообща", — сказал президент Татарстана.

Группа стратегического видения "Россия — Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как Россия присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате.

Возобновление деятельности группы на современном этапе призвано способствовать взаимодействию России с элитами мусульманских стран и созданию инструмента "мягкой силы". Ее главной задачей является всемерное содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласование позиций по основным международным проблемам, а также содействие в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействия молодежных организаций.

Другие новости региона читайте здесь>>