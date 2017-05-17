Путин: Россия будет рада принять у себя всех, кто хочет сотрудничать

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая — РИА Новости. Россия будет рада принять у себя все страны, которые хотят сотрудничества, независимо от формата этого сотрудничества, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.

"Наши партнеры захотели к нам приехать, мы всегда будем рады принять у себя всех тех, кто хочет сотрудничать с Россией в любом формате", — сказал Путин.

"Вот, скоро будем работать в формате "двадцатки" в Федеративной республике Германии, совсем недавно вместе с господином премьер-министром (Италии) были в Китае, где председатель КНР предложил впечатляющую программу сотрудничества, причем многообразную, многостороннюю", — добавил Путин.

"Я уверен, что работая именно в таком формате, без всяких ограничений, без всякой политической предвзятости, нацеливаясь на максимальный результат в экономике и, соответственно, в социальной сфере, мы можем добиваться результатов", — добавил президент РФ.