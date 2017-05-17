Главы МИД России и Испании обсудят подготовку встреч на высшем уровне

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Испании Сергей Лавров и Альфонсо Дастис могут поднять на переговорах в Москве 7 июня вопрос о визитах на высшем уровне, в том числе о возможности посещения России премьер-министром Испании Мариано Рахоем, заявил посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

Ранее посол сообщил, что Дастис посетит Москву 7 июня с визитом, в ходе которого пройдёт его встреча с российским коллегой.

"Что касается короля Фелипе VI, он пока только начинает свою международную деятельность, график его визитов ещё составляется, но мы стараемся, чтобы он предусмотрел такую возможность (посетить РФ — ред.)", — сказал посол на встрече с журналистами.

По словам посла, пока король Испании посетил с визитами только соседние европейские страны.

"Мы не отрицаем возможности, что в будущем король Испании посетит Россию, хотя в настоящий момент в программе его международной деятельности такой даты и визита нет. Ещё даже не поступало пока приглашение нашему премьер-министру посетить Россию, мы работаем над этим. Я так понимаю, что в ближайший визит (главы МИД королевства) Альфонсо Дастиса вопрос о визитах на высшем уровне будет поднят", — отметил посол.