Медведев: надо перенимать опыт зарубежных коллег в сфере кибербезопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. В борьбе с новыми угрозами, в частности, с киберпреступностью, необходимо учитывать все риски и трудности, перенимать опыт зарубежных коллег, заявил в ходе Петербургского международного юридического форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Говоря о "мягком праве", или воздействии наднациональных институтов, премьер отметил, что предложить решения для многих проблем в рамках национальной доктрины трудно, а то и вовсе невозможно.

"Но это не значит, что мы должны пренебрегать нормами национального законодательства. Нужно вести, во-первых, открытую дискуссию по всем этим моментам, учитывать все риски, все трудности, с которыми сталкивались и мы, и наши зарубежные коллеги, перенимать действительно лучший опыт. Не стесняться, наверное, и выхода на международное регулирование, если об этом удастся договориться, создания в перспективе новых конвенций", — сказал глава правительства.

"Такой подход следует использовать и при совершенствовании регулирования в ряде традиционных отраслей. Это и недропользование, и экология, энергетика и строительство. И, безусловно, в борьбе с новыми угрозами. Я имею в виду киберпреступность или использование современных технологий террористами", — заявил Медведев.