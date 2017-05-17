В ЦИК рассказали о выборах в Госудуму по Кигисеппскому округу

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва по Кингисеппскому одномандатному округу, где победил Сергей Нарышкин, впоследствии отказавшийся от мандата в связи с переходом в Службу внешней разведки, пройдут в единый день голосования 10 сентября, сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

Депутатский мандат победившего на думских выборах по Кингисеппскому одномандатному округу Сергея Нарышкина, возглавившего Службу внешней разведки, останется вакантным, пока в округе не пройдут новые выборы.

"Завтра, 18 мая, ЦИК России проводит обучение для представителей политических партий по работе со специализированным программным изделием, подготовленным к дополнительным выборам депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатному округу. Вы все знаете, что у нас это в Ленинградской области будет в единый день голосования проходить", — сказала Памфилова.

Она уточнила, что с помощью этой программы партии смогут подготовить в машиночитаемом виде сведения о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах. Глава ЦИК отметила, что сейчас представители 13 партий сообщили о своем намерении участвовать в обучении.