Ушаков: Россия и США рассчитывают на встречу Путина и Трампа в Германии

© AP Photo / Paul Sancya Политолог рассказал, смогут ли СМИ спровоцировать импичмент Трампа Москва и Вашингтон рассчитывают, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет в немецком Гамбурге, но пока конкретных договоренностей не достигнуто, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я могу сказать, что можно рассчитывать на то, что президенты встретятся в Гамбурге. Такой расчет делается с обеих сторон. Но пока конкретных договоренностей не достигнуто", — сообщил Ушаков журналистам.