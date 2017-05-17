Санкции Киева не скажутся на работе предприятий управделами президента

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Введенные Украиной санкции никак не скажутся на деятельности санаториев и специального летного отряда "Россия", заявила РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В списке оказались ряд предприятий управделами президента РФ, в том числе крымские санатории "Южный", "Фемида" и "Нижняя Ореанда", пансионат "Горный", федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-аграрное объединение "Массандра" и специальный летный отряд "Россия". Ранее сообщалось, что на "Массандре" введение санкций отметили шампанским.

"Эти санкции никак не скажутся на деятельности включенных предприятий, в том числе СЛО", — сказала Крылова.