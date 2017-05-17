Россия призвала США наладить диалог для борьбы с киберпреступностью

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эксперты РФ и США должны срочно начать диалог по совместным действиям в борьбе с киберпреступлениями, последняя масштабная вирусная атака, которую можно назвать актом кибертерроризма, доказала необходимость объединения глобальных усилий, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

"Это должны быть совместные усилия всех, кто может, против глобальной киберугрозы в виде кибер-ИГИЛ, киберпреступности. США и Россия должны показать миру путь", — сказал спецпредставитель президента.

При этом он заявил, что представители ЦРУ, которые продолжают утверждать о "доказанности" вмешательства российских спецслужб в выборы в США, "подрывают переговорные позиции США" в этом вопросе.

"ЦРУ гораздо важнее сейчас было бы сосредоточиться на недавней глобальной преступной атаке, которая захватила больше 200 тысяч пользователей из 150 стран, чем искать черную кошку там, где ее нет. Если уж кто-то хочет установить окончательно правду и обеспечить своей стране и своим пользователям безопасность, то для этого нужно разговаривать и сотрудничать, а не фонтанировать бездоказательными обвинениями. ЦРУ в данном случае не льет воду на мельницу укрепления национальной безопасности, а подрывают переговорные позиции США по столь важной тематике", — добавил Крутских.

Ранее во вторник официальный представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорняк (Heather Fritz Horniak) заявила, что причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США является "установленным фактом".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и на Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.