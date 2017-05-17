Путин: Россия готова наращивать сотрудничество в противостоянии террору

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам мероприятий группы стратегического видения "Россия – исламский мир", в которой отметил, что РФ готова наращивать сотрудничество с партнерами в противостоянии силам террора, исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку РФ.

"Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнёрами в противостоянии силам террора, а также в поиске путей мирного урегулирования региональных кризисов", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также выразил уверенность, что совместными усилиями можно многое сделать для укрепления международной безопасности и стабильности, для построения справедливого, демократического миропорядка, "свободного от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата".