Россия поднимет вопрос новых санкций Киева на постоянном совете ОБСЕ

ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Российская делегация планирует в четверг на очередном заседании постоянного совета ОБСЕ поднять вопрос о новых санкциях Украины в отношении российских политиков, журналистов, соцсетей, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Эта тема будет акцентированно заявлена на ближайшем заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг в рамках обсуждения ситуации на Украине и хода выполнения минских договоренностей", — сказал он.

Лукашевич подчеркнул, что российская миссия "разочарована и возмущена такими действиями нынешней украинской власти, которая уже реально, практическими мерами, ограничивает законное, европейски апробированное обязательство и право всех пользоваться всемирной паутиной, особенно участвовать в дискуссиях в рамках имеющихся социальных сетей, вне зависимости от их национальной принадлежности".

Он назвал действия Киева "совершенно нетерпимым отношением к своим международным обязательствам, прежде всего в рамках ОБСЕ".

"Здесь речь идет о жесткой дискриминационной мере, которая вписывается в общий курс украинского руководства на осложнение отношений с Россией", — добавил собеседник агентства.